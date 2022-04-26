  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    وزير الخارجية الجورجي يصل الى أذربيجان

    ٢٦.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٤٠]

    تبليسي، 26 أبريل، (اذرتاج)

    يصل وزير الخارجية الجورجي ايليا دارشياشفيلي اليوم في زيارة رسمية الى أذربيجان.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية الجورجية انه خلال الزيارة التي ستستغرق يومين سيلتقي الوزير إيليا دارشياشفيلي مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء علي أسدوف ورئيس المجلس الوطني صاحبة غفاروفا ووزير الخارجية جيهون بيراموف.

    سيتم المناقشة حول الشراكة الاستراتيجية بين جورجيا وأذربيجان خلال الاجتماع.

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية الجورجي يصل الى أذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٦.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:١٦]
    عضو وفد أذربيجان في دورة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا: عدم اتخاذ منظمات كبيرة خطوات حاسمة في حينها تسفر عن حقيقة مرة حافلة بالمشاكل
    ٢٥‎.٠٤.٢٠٢٢ [١٨:٤٠]
    وزير الخارجية يلتقي ممثل منظمة الامن والتعاون في أوروبا لشؤون حرية الاعلام
    ٢٥‎.٠٤.٢٠٢٢ [١٠:٢٧]
    وزيرا خارجية أذربيجان وأرمينيا يتفقان على الإسراع في إعداد مشروع اتفاقية السلام
    ٢٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٠٠]
    الرئيس الأذربيجاني يصادق على مذكرة تفاهم "حول تدريبات "نسر القوقاز" للقوات الخاصة"
    وزير الخارجية الجورجي يصل الى أذربيجان