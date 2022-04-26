وزير الخارجية الجورجي يصل الى أذربيجان

تبليسي، 26 أبريل، (اذرتاج)

يصل وزير الخارجية الجورجي ايليا دارشياشفيلي اليوم في زيارة رسمية الى أذربيجان.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية الجورجية انه خلال الزيارة التي ستستغرق يومين سيلتقي الوزير إيليا دارشياشفيلي مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء علي أسدوف ورئيس المجلس الوطني صاحبة غفاروفا ووزير الخارجية جيهون بيراموف.

سيتم المناقشة حول الشراكة الاستراتيجية بين جورجيا وأذربيجان خلال الاجتماع.