وزير الخارجية الجورجي يصل الى أذربيجان
AzerTAg.az
٢٦.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٤٠]
تبليسي، 26 أبريل، (اذرتاج)
يصل وزير الخارجية الجورجي ايليا دارشياشفيلي اليوم في زيارة رسمية الى أذربيجان.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية الجورجية انه خلال الزيارة التي ستستغرق يومين سيلتقي الوزير إيليا دارشياشفيلي مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء علي أسدوف ورئيس المجلس الوطني صاحبة غفاروفا ووزير الخارجية جيهون بيراموف.
سيتم المناقشة حول الشراكة الاستراتيجية بين جورجيا وأذربيجان خلال الاجتماع.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٦.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:١٦]
٢٥.٠٤.٢٠٢٢ [١٨:٤٠]
٢٥.٠٤.٢٠٢٢ [١٠:٢٧]
٢٦.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٤٠]
٢٦.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:١٦]
٢٥.٠٤.٢٠٢٢ [١٨:٤٠]
٢٥.٠٤.٢٠٢٢ [١٠:٢٧]
٢٦.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٤٢]
٢٦.٠٤.٢٠٢٢ [١٢:٠٨]
٢٦.٠٤.٢٠٢٢ [١٠:٢٧]
٢٥.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٣٢]
٢٦.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٣١]
٢٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٤٦]
٢١.٠٤.٢٠٢٢ [١٠:٣٤]
١٦.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٣٢]
٢٥.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٥٣]
٢٥.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٠٠]
٢٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:١٠]
٢٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٢٩]
٢٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٢٩]
٢١.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٣٠]
١٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٣٧]
٢٦.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٣٤]
٢٦.٠٤.٢٠٢٢ [١١:١٣]
٢٥.٠٤.٢٠٢٢ [١٠:٤٤]
٢٥.٠٤.٢٠٢٢ [١٠:٢٥]
٢٦.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٢٧]
٢٥.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٣٧]
٢٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٢٧]
٢٦.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٥٥]
٢٥.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٢١]
٢٥.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:١٩]
٢٥.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٣٥]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك