باكو، 26 ابريل، (أذرتاج) قام اليوم سفير جمهورية مصر العربية الجديد المفوض وفوق العادة هشام محمد ناجي عبد الحميد بزيارة ضريح الزعيم القومي حيدر علييف مؤسس أذربيجان الحديثة في المقابر الفخرية ووضع باقات من الزهور أمامه تخليدا لذكراه. أفادت وكالة أذرتاج أن السفير المصري وضع باقات من الزهور على قبور الأكاديمية ظريفة علييفا عالمة أمراض العيون الشهيرة.

AZERTAG.AZ : السفير المصري الجديد في أذربيجان يزور ضريح حيدر علييف

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