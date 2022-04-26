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    وزيران بوسنيان في الحكومة الجديدة في الجبل الأسود

    ٢٦.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٠٠]

    باكو، 26 أبريل (أذرتاج)

    ستشمل الحكومة الجديدة التي ستقام تحت رئاسة دريتان ابازوفيتس رئيس حركة "اورا" في الجبل الأسود في صفوفها وزيرين بوسنيين.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الحزب البوسني لمونتنغرو اعلن ان رئيس الحزب اروين ابراهيموفيتس سيعمل في منصب نائب رئيس الوزراء في التنمية الإقليمية ووزير الاستثمارات، بينما تم تعيين ادمير ادروفيتس وزير الضمان الاجتماعي.

    يحب الذكر ان الحكومة السابقة في مونتغرو لم تشمل في صفوفها على البوسنيين في حين كان ممثلو الأحزاب الصربية أغلبية فيها.

    AZERTAG.AZ :وزيران بوسنيان في الحكومة الجديدة في الجبل الأسود
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