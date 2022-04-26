  • الرئيسية
    • / رياضة

    رياضة


    رابطة أذربيجان للتوحد تنظم مهرجان كرة القدم للأطفال

    ٢٦.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٣٠]

    باكو، 26 أبريل، أذرتاج

    نظمت رابطة أذربيجان للتوحد بدعم رابطة أذربيجان لاتحادات كرة القدم مهرجان كرة القدم للأطفال المصابين بالتوحد.

    وشارك في فعاليات مهرجان كرة القدم المستهدف الى دعم تكامل الأطفال المعانين من التوحد مع المجتمع ولعب دور في التنشئة الاجتماعية الخاصة بهم عن طريق هذه الفعالية وأمثالها مع استلفات اهتمام الناس وتوعيتهم حول الأمر نحو 40 طفلا لعبوا كرة القدم مع عضو المنتخب الأذربيجاني أمين محمودوف ولاعب نادي زيرة روسلان أبيشوف وعضو المنتخب للإناث مانة ملايوفا.

    في ختام الفعاليات وزعت هدايا على الأطفال.

     

    AZERTAG.AZ :رابطة أذربيجان للتوحد تنظم مهرجان كرة القدم للأطفال
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٦.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:١٨]
    إعادة توظيف مدرب كوبي على منتخب الملاكمة
    ٢٥‎.٠٤.٢٠٢٢ [١٢:٠٨]
    شهريار محمدياروف يواجه لاعب الشطرنج البولندي في الجولة الرابعة من بطولة "اسلو اسبورتس كاب"
    ٢٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٠٦]
    فريق أذربيجاني للأداء الجماعي قدم برنامج الخمس أطواق في كأس العالم
    ٢٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٥‎:٠٥‎]
    رياضية أسترالية: الأداء في باكو يبعث اعتزازا
    رابطة أذربيجان للتوحد تنظم مهرجان كرة القدم للأطفال رابطة أذربيجان للتوحد تنظم مهرجان كرة القدم للأطفال رابطة أذربيجان للتوحد تنظم مهرجان كرة القدم للأطفال رابطة أذربيجان للتوحد تنظم مهرجان كرة القدم للأطفال رابطة أذربيجان للتوحد تنظم مهرجان كرة القدم للأطفال