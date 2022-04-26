رابطة أذربيجان للتوحد تنظم مهرجان كرة القدم للأطفال

باكو، 26 أبريل، أذرتاج

نظمت رابطة أذربيجان للتوحد بدعم رابطة أذربيجان لاتحادات كرة القدم مهرجان كرة القدم للأطفال المصابين بالتوحد.

وشارك في فعاليات مهرجان كرة القدم المستهدف الى دعم تكامل الأطفال المعانين من التوحد مع المجتمع ولعب دور في التنشئة الاجتماعية الخاصة بهم عن طريق هذه الفعالية وأمثالها مع استلفات اهتمام الناس وتوعيتهم حول الأمر نحو 40 طفلا لعبوا كرة القدم مع عضو المنتخب الأذربيجاني أمين محمودوف ولاعب نادي زيرة روسلان أبيشوف وعضو المنتخب للإناث مانة ملايوفا.

في ختام الفعاليات وزعت هدايا على الأطفال.