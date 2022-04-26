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    كورا - أكبر نهر في جنوب القوقاز وأذربيجان

    ٢٦.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٥‎٠]

    باكو، 25 ابريل، (أذرتاج)

    يبلغ طول نهر كورا 1515 كيلومتر ومساحة حوضه 188 ألف كيلومتر مربع. يمر 906 كم من نهر كورا عبر أراضي جمهورية أذربيجان.

    يمر بمدن بورجومي وجوري ومتسخيتا وتبليسي وروستافي ومينجاتشيفير ويفلاخ وصابرآباد وشيروان وصاليان.

    ينبع النهر من المنحدر الشمالي الشرقي لجبل قيزيل جاديك في ولاية قارس التركية، على ارتفاع 2740 متر. يعبر النهر أراضي تركيا وجورجيا ويصب في بحر الخزر في أذربيجان. أكبر رافد له هو نهر آراز. ينقسم النهر إلى فرعين: آنا كور (الكور الكبير) وبالا كور (الكور الصغير).

    أنهار حوض كورا هي قانيخ وقبيري وتوريان وآغستافا وشمكير وتارتار وخاجين وأنهار أخرى في أراضي أذربيجان.

    يتم اصطياد اسماك متنوعة مثل الحفش وسمك الانقليس (ثعبان) والأسماك الأخرى في دلتا النهر.

    تَعتمدُ أذربيجان على كورا للحصول على مياهِ الري والشرب.

    تقع على نهر كورا سدود مينكجيوير وشمكير وينيكند ومحطات الطاقة الكهرومائية وخزانات الماء الضخمة.

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    كورا - أكبر نهر في جنوب القوقاز وأذربيجان كورا - أكبر نهر في جنوب القوقاز وأذربيجان