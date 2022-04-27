ممثلو وسائل الاعلام الكازاخستانية يزورون مدينة شوشا
AzerTAg.az
٢٧.٠٤.٢٠٢٢ [٠٠:٠٦]
شوشا، 26 أبريل (أذرتاج)
زار ممثلو وسائل الاعلام والمجتمع الكازاخستاني مدينة شوشا المحررة من الاحتلال الأرميني.
أفادت وكالة اذرتاج ان ايدين كريموف الممثل الخاص للرئيس الاذربيجاني في محافظة شوشا كتب في حسابه الرسمي في تويتر: "عند لقائي معهم اثناء الزيارة، قدمت معلومات عن اعمال إعادة الإعمار والبناء في محافظة شوشا. الى جانب ذلك، تفقد الضيوف المعالم التاريخية المختلفة في مدينة شوشا وتعرفوا على الوضع العام للمدينة الذي كان في أيام الاحتلال وبعد التحرير."
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