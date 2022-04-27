وزير الخارجية الاذربيجاني يلتقي نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي

باكو، 27 أبريل (أذرتاج)

التقى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في 26 ابريل مع نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي في شئون القوقاز والنزاعات الإقليمية وجنوب أوروبا السيدة ايريكا السون، بحضور مستشار وزارة الخارجية الامريكية في المحادثات في منطقة القوقاز اندريو شوفير.

أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفين ناقشا في اللقاء تطوير العلاقات الثنائية وكذلك آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والخطوات المتخذة في تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا.

قدم الوزير معلومات عن مسائل التطبيع بين البلدين في فترة ما بعد النزاع وإعداد اتفاقية السلام المقبلة وترسيم الحدود وفتح كافة خطوط المواصلات في المنطقة والنشاط الهادف الى بناء الثقة. اشير أيضا الى ضرورة تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل اليها بين الأطراف لتوفير السلام والامن المستديمين في المنقطة. قال ان أذربيجان مستعدة للمضي قدما في كافة الاتجاهات المذكورة.

كما نوقشت الوضع الاوكراني والمسائل الإقليمية الأخرى ذات الاهتمام المشترك.