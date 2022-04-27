باكو، 27 أبريل (أذرتاج) التقى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في 26 أبريل مع نائب رئيس الوزراء اللاتفي وزير الدفاع ارتيس بابريكس. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الطرفين اعربا عن امتنانهما لمستوى العلاقات بين البلدين واجرا تبادل الآراء حول آفاق تطويرها. قال وزير الدفاع اللاتفي ان أذربيجان شريك استراتيجي لبلاده مشيرا الى ان لاتفيا تدعم التعاون الشامل بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي. من جانبه اعرب وزير الخارجية الاذربيجاني عن امله في استكمال المحادثات الوشيك حول الاتفاقية الجديدة بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي. كما نوقشت الوضع الاوكراني والمسائل الإقليمية الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

AZERTAG.AZ : وزير الخارجية يأمل في استكمال المحادثات الوشيك حول الاتفاقية الجديدة بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي

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