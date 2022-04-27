أذربيجان: 19 إصابة بكورونا في 26 أبريل

باكو، 27 أبريل، (اذرتاج)

سجلت إصابة 19 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 25 مصابا بالفيروس خلال 26 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 792 ألف و521 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 782 ألف و675 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و707 مريض منهم ويستمر علاج 139 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 4132 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و801 ألف و484 فحص طبي.