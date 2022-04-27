  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    أذربيجان: تطعيم اكثر من 5 آلاف جرعة من لقاح كورونا في 26 أبريل

    ٢٧.٠٤.٢٠٢٢ [١٠:١١]

    باكو، 27 أبريل، (اذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 5 آلاف و150 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 26 أبريل.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 695 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و377 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 3724 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

    ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و632 ألف و746 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و338 ألف و299 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و838 ألف و834 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و216 ألف و688 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 238 ألف و925.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم اكثر من 5 آلاف جرعة من لقاح كورونا في 26 أبريل
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٧.٠٤.٢٠٢٢ [٠٩:٥‎٣]
    أذربيجان: 19 إصابة بكورونا في 26 أبريل
    ٢٦.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٣٤]
    أذربيجان: تطعيم 8 جرعة من لقاح كورونا في 25 أبريل
    ٢٦.٠٤.٢٠٢٢ [١١:١٣]
    أذربيجان: 6 إصابات بكورونا في 25 أبريل
    ٢٥‎.٠٤.٢٠٢٢ [١٠:٤٤]
    أذربيجان: تطعيم نحو 4 آلاف جرعة من لقاح كورونا في 24 أبريل
    أذربيجان: تطعيم اكثر من 5 آلاف جرعة من لقاح كورونا في 26 أبريل