أذربيجان: تطعيم اكثر من 5 آلاف جرعة من لقاح كورونا في 26 أبريل

باكو، 27 أبريل، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 5 آلاف و150 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 26 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 695 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و377 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 3724 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و632 ألف و746 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و338 ألف و299 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و838 ألف و834 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و216 ألف و688 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 238 ألف و925.