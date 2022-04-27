الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الخارجية الجورجي

باكو، 27 أبريل (أذرتاج)

التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وزير الخارجية الجورجي اليا دارجياشفيلي في 27 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج ان رئيس الجمهورية هنأ دارجياشفيلي بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية متمنيا له التوفيق في هذا المنصب. قال الرئيس إلهام علييف ان العلاقات الثنائية قائمة على التآزر والتضامن بين البلدين والشعبين وعلى الأسس المتينة.

قال الرئيس ان رؤية البلدين تجاه تطوير جنوب القوقاز تتطابق مشيرا الى وجود إمكانيات جيدة في الصيغة الثلاثية بين أذربيجان وجورجيا وأرمينيا في فترة ما بعد النزاع ومعلنا ان الجانب الاذربيجاني مستعد لهذا. كذلك قال الرئيس ان جورجيا هي الأخرى تتخذ نفس الموقف معربا عن أمله في ان تفهم أرمينيا ان هذا هو الطريق الوحيد لإحلال الاستقرار والامن في المنطقة.

نقل وزير الخارجية الجورجي الى الرئيس إلهام علييف تحيات رئيس الوزراء لبلاده ودعوته له لزيارة جورجيا.

اعرب الرئيس عن شكره على التحيات والدعوة للزيارة بينما حمله تحياته الى رئيس الوزراء الجورجي.

وزاد الضيف الجورجي انه سوف لا يبذل مساعيه للإسهام في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. قال الضيف ان دعم الرئيس الاذربيجاني لتطوير العلاقات يلاقي إشادة لدى الجانب الجورجي.

كما ناقش الطرفان المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.