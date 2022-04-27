افتتاح سبيل مياه الشرب لذكرى شهيد ماسازير – صور

ماسازير، أبشرون، 27 أبريل، أذرتاج

افتتح سبيل مياه الشرب لذكرى الشهيد ائلجون مرادوف التذكاري المنقوش عليه صوره في قصبة ماسازير بمحافظة أبشرون.

وحضر حفل الافتتاح افراد عائلة الشهيد مرادوف وعائلات الشهداء الآخرين وزملاؤه المقاتلون ورئاسة ومجتمع ماسازير والمناطق المجاورة.

وأحيا المشاركون ذكرى الشهيد مرادوف واهدوه ثواب الفاتحة ووضعوا باقات من الزهور أمام سبيل المياه.

يذكر أن الشهيد ائلجون مرادوف الذي انضم الى جيش أذربيجان المظفر طواعية ليشارك في عمليات تحرير محافظات جبرائيل وفضولي وهادروت بتفاد الى أن استشهد في المعارك الشرسة الدائرة من اجل تحرير قرية كيجه كوزلو بمحافظة فضولي 21 أكتوبر 2020م وقلد بأوسمة "من اجل الوطن" و"لتحرير خوجاوند" بعد استشهاده.