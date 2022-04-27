سيدوف: نفذ التطهير العرقي ضد جميع الأذربيجانيين في أرمينيا

ستراسبورغ، 27 أبريل، أذرتاج

قال صمد سيدوف رئيس وفد أذربيجان في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا خلال مناقشات حرة بمقر المنظمة في ستراسبورغ ردا على خطاب نائب أرمينيا الحافل بالكذب والاستفزاز والمعلومات المزيفة إنني آسف جدا بأنني من الصعب عليّ أن أكون مهذبا في مثل هذا الوضع حيث يجب علينا أن نفكر في سبل حل هذه الأوضاع بالضبط والسبيل الوحيد هو الامتثال بقيم أوروبا. ويجب توضيح بعض النقاط هنا وقد تحدث النائب الأرميني واردانيان عن الأرمن في أذربيجان وأود أن اشرح هذه الإفادة وأود أن أقول رد عليه إن الأرمن كانوا في أذربيجان قبل الحرب وحتى خلال الحرب وسيكونون موجودين ويقيم آلاف من الأرمن اليوم في باكو والأرمن المقيمون في قره باغ هم مواطنو أذربيجان ونحترم بهم.

غير أنّني أسأل من واردانيان: هل ثمة في أرمينيا من الأذربيجانيين ولو واحدا؟ لا يوجد، كلا! لان أرمينيا نفذ فيها التطهير العرقي ضد جميع الأذربيجانيين وما تقول لذلك؟ فلذلك فانظروا الى أنفسكم في المرآة قبل الاتهام والإشارة بالإصبع ثم تلقي كلمة اذا اقتضى الأمر.

وأضاف سيدوف أنني اعلن بوجهي رئيسا لوفد أذربيجان وأكرر داعيا للجلوس الى مائدة مع نواب ارمن ونناقش قبل كل شيء المسائل الإنسانية وما يخص بتكوين ثقة متبادلة. ونبحث جميع المشاكل وليس هنا في هذه الصالة بل الى المائدة وجها لوجه ولا يجوز للنواب الأرمن أنّ يلقوا كلمات موجهة الى الجماهير المحليين بل يتحدثوا من اجل اتخاذ خطوات حقيقية وليس أنّ يستهدفوا الى لقب بطل فارغ وإذا يريد الأرمن إرادة مخلصة وحقيقية إحلال الاستقرار في المنطقة فليأتوا لإنشائه معا ونناقش القضايا الإنسانية والأخرى معا ليكون ذلك منا امتثالا بقيم هذه المنظمة مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.