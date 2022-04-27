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    سياسة


    رئيس الوزراء الاذربيجاني يلتقي نائب رئيس الوزراء اللاتفي

    ٢٧.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٢٣]

    باكو ، 27 أبريل ، أذرتاج

    التقى رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف اليوم مع نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع لجمهورية لاتفيا أرتيس بابريكس.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الصحفي لمجلس الوزراء ان الجانبين أعربا عن ارتياحهما لتطور العلاقات بين أذربيجان ولاتفيا في مختلف الاتجاهات.

    كما تمت مناقشة آفاق توسيع التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والعسكرية والتجارية والاقتصادية والاستثمارية والسياحية والعديد من المجالات الأخرى.

     

    AZERTAG.AZ :رئيس الوزراء الاذربيجاني يلتقي نائب رئيس الوزراء اللاتفي
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