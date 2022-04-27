الوزير: خط سكة حديد "باكو - تبيليسي – قارس" ذو أهمية تاريخية

باكو، 27 أبريل، (أذرتاج)

لخط سكة حديد "باكو - تبليسي – قارس" أهمية تاريخية. هناك اتفاق بين بلدينا على معابر الحدود. نحن نقدر ذلك.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف في مؤتمر صحفي عقد بعد لقائه مع نظيره الجورجي ايليا دارشياشفيلي في 27 أبريل.

قال الوزير جيهون بيراموف إن القدرات اللوجستية للدولتين ستساهم بشكل كبير في تطوير قطاع النقل.

وأشار الوزير إلى أن إقامة أيام ثقافية مشتركة في أذربيجان وجورجيا مثال جيد. تتعاون أذربيجان وجورجيا بنجاح على الساحة الدولية وتدعم كل منهما مبادرات الأخرى.