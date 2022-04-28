رئيس الوزراء الاذربيجاني يبحث مع وزير الخارجية الجورجي آفاق العلاقات
AzerTAg.az
٢٨.٠٤.٢٠٢٢ [٠٩:٤٤]
باكو، 28 ابريل (اذرتاج)
التقى رئيس الوزراء الاذربيجاني علي اسدوف مع وزير الخارجية الجورجي إليا دارجياشفيلي في 27 ابريل.
أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفين تحدثا في اللقاء سبل المزيد من تطوير العلاقات بين أذربيجان وجورجيا مع الإشارة الى أهمية مشاريع النقل والطاقة المشتركة.
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