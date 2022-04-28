الرئيس إلهام علييف يلتقي نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي والوفد المرافق لها الرئيس: الوفد الاذربيجاني لبدء محادثات السلام جاهز

باكو، 28 أبريل (أذرتاج)

التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مع نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي في شئون القوقاز والنزاعات الإقليمية وجنوب أوروبا إيريكا اولسون والوفد المرافق لها في 27 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج ان يضم الوفد كلا من اندريو شوفير المستشار السامي لوزارة الخارجية الامريكية في المفاوضات في منطقة القوقاز والسفير الأمريكي في أذربيجان اورل ليتزنبرغر والسفير الأمريكي في جورجيا السيدة كيللي ديقنان والسفير الأمريكي في أرمينيا لين تريسي.

اجريت في اللقاء مناقشات واسعة حول آفاق تطوير العلاقات الثنائية بين أذربيجان والولايات المتحدة الامريكية. تم التأكيد على الاحتفال بمرور 30 عاما على انشاء العلاقات الدبلوماسية بين أذربيجان والولايات المتحدة الامريكية في هذه السنة. قيل ان هذه السنوات شهدت بناء علاقات التعاون الناجحة بين البلدين لاسيما التعاون الوثيق في مجال الطاقة.

اجري تبادل الآراء حول المسائل الإقليمية اثناء الحديث، نوقشت مسائل تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا والمحادثات لإعداد اتفاقية السلام، فتح المواصلات. قال الرئيس إلهام علييف ان الوفد الاذربيجاني لبدء محادثات السلام جاهز.

أشار الرئيس إلهام علييف الى ان أرمينيا ألحقت بالأراضي الأذربيجانية خلال احتلالها الذي استمر 30 عاما اضرارا وخيمة، ودمرت المعالم الأذربيجانية الثقافية وأكثر من 60 مسجدا حولت بعضها الى حظائر للمواشي. وزاد الرئيس الاذربيجاني ان أرمينيا زرعت عددا كثيرا من الألغام في الأراضي الأذربيجانية خلال فترة احتلالها، الامر الذي تشكل لأذربيجان تهديدا وخطرا مشيرا الى دعم الولايات المتحدة الامريكية في هذا الخصوص.

كما لفت الرئيس إلهام علييف الى مصير اكثر من 4 آلاف اذربيجاني مفقود ابان الحرب القراباغية الأولى، معلنا ان عددا كثيرا منهم قُتلوا من قبل أرمينيا بعد تعرضهم للتعذيب ودُفنوا في مقابر جماعية. وشدد على ضرورة إلزام أرمينيا على تقديم معلومات عن أماكن تلك المقابر مشيرا الى ضرورة دعم الحكومة الامريكية في هذا الشأن.

كما نوقشت في اللقاء المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك وتوفير السلام والاستقرار والامن المستدامة في المنطقة.