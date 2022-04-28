باكو، 28 أبريل (أذرتاج)

أقيمت مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية أذربيجان وبلغاريا في 27 ابريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية الأذربيجانية ان الوفدين رأسهما كلا من نائب وزير الخارجية الاذربيجاني خالاف خالافوف ونائب وزير الخارجية البلغاري واسيل جيورجيف.

قيل خلال المشاورات، ان الخامس من يونيو سيشهد الاحتفال بمرور 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتحدث الطرفان بامتنان الإنجازات المكتسبة في تطوير العلاقات الثنائية خلال هذه السنوات.

استعرض الوضع الحالي للعلاقات بين البلدين، ونوقشت آفاق توسيع علاقات التعاون في المجالات المختلفة منها الطاقة والعلم وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والزراعة والثقافة والمجال الإنساني. كذلك اجري تبادل الآراء حول التطور الحاضر للعلاقات التجارية الاقتصادية بين البلدين وآفاق تطويرها وتم الإشارة الى ضرورة إقامة العلاقات التجارية المباشرة بين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

تحدث خالاف خالافوف عن الوضع الراهن الناشئ بعد الحرب الوطنية في المنطقة واعمال إعادة الانشاء والإعمار في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني، والمشاريع الكبيرة. كما تحدث عن مساعي أذربيجان في مجال عودة النازحين الاذربيجانيين بكرامة وأمان الى ديارهم التي تم تحريرها وفي مجال توفير الاستقرار والامن المستدامين في المنطقة.

ولفت نائب الوزير البلغاري الى ان اللقاءات التي اجراها في أذربيجان أتت بثمارها. أعلن ان أذربيجان شريك موثوق بها ليس في منطقة جنوب القوقاز فحسب بل على الصعيد الدولي. قال ان بلغاريا مستعدة لمناقشة إمكانيات التعاون في المشاريع التجارية الاقتصادية الكبيرة ذات الاهتمام المشترك. سلم الضيف للجانب الاذربيجاني رسالة دعوة بعثت بها وزير الخارجية البلغاري تيودورا قينجوفسكا الى نظيرها الاذربيجاني للقيام بزيارة الى بلغاريا.

كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول مسائل التعاون بين أذربيجان وبلغاريا في إطار المنظمات الدولية ومسائل الامن الدولي والإقليمي ذات الاهتمام المشترك.

تم التأكيد في اللقاء على أهمية ألية المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية لكلا البلدين وتم التوصل الى اتفاق حول مواصلة الزيارات واللقاءات.