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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يحضر حفل ابحار سفينة عبّارة "ظريفة علييفا"

    ٢٨.٠٤.٢٠٢٢ [١١:١٧]

    باكو، 28 أبريل، (أذرتاج)

    شارك الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم في حفل ابحار سفينة عبّارة "ظريفة علييفا" من نوع"Ro-Pax" التابعة لشركة بحر الخزر الأذربيجانية للملاحة.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يحضر حفل ابحار سفينة عبّارة "ظريفة علييفا"
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