الرئيس إلهام علييف يحضر حفل ابحار سفينة عبّارة "ظريفة علييفا"
AzerTAg.az
٢٨.٠٤.٢٠٢٢ [١١:١٧]
باكو، 28 أبريل، (أذرتاج)
شارك الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم في حفل ابحار سفينة عبّارة "ظريفة علييفا" من نوع"Ro-Pax" التابعة لشركة بحر الخزر الأذربيجانية للملاحة.
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