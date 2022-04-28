باكو، 28 أبريل، (أذرتاج) شارك الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم في حفل ابحار سفينة عبّارة "ظريفة علييفا" من نوع"Ro-Pax" التابعة لشركة بحر الخزر الأذربيجانية للملاحة.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يحضر حفل ابحار سفينة عبّارة "ظريفة علييفا"

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