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    اعمال انشاء الطريق البري بين خودافرين – قوبادلي – لاتشين مستمرة على قدم وساق

    ٢٨.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٢٢]

    باكو، 28 ابريل (أذرتاج)

    يشكل طول الطريق البري الواصل بين خودافرين وقوبادلي ولاتشين 56.4 كيلومتر. يتكون الطريق من 4 حارات للمرور.

    الى جانب ذلك، ينشأ الطريق البري الجديد بطول 14 كم من بلدة خانليق الى مدينة قوبادلي.

    يعبر هذا الطريق البري محافظات زنكيلان وقوبادلي ولاتشين ومدينتي قوبادلي ولاتشين واكثر من 30 منطقة سكنية لتلك المحافظات.

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