العالم والطلاب من التشيك يزورون اغدام

باكو، 28 أبريل (أذرتاج)

زار العالم الأستاذ في جامعة العلوم الطبيعية التشيكية بيتر كوكايسي ومجموعة من الطلبة من جامعة العلوم الطبيعية التشيكية وجامعة كارلوف مدينة اغدام.

أفادت وكالة أذرتاج ان امين حسينوف الممثل الخاص للرئيس الاذربيجاني في الأراضي المحررة من الاحتلال، في منطقة قره باغ الاقتصادية (باستثناء محافظة شوشا) كتب في حسابه في تويتر ان الضيوف تعرفوا على معالم "العمارة" وحصن شاه بولاق ومسجد الجامع وغيرها من الآثار المدمرة.