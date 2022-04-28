أذربيجان: 13 إصابة وحالة وفاة من كورونا في 27 أبريل

باكو، 28 أبريل، (اذرتاج)

سجلت إصابة 13 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 19 مصابا وتوفي مصاب من الفيروس خلال 27 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 792 ألف و534 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 782 ألف و694 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و708 مريض منهم ويستمر علاج 132 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 4079 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و805 ألف و563 فحص طبي.