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    أذربيجان: تطعيم أكثر من 4 آلاف جرعة من لقاح كورونا في 27 أبريل

    ٢٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٢:٠٣]

    باكو، 28 أبريل، (اذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 4 آلاف و426 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 27 أبريل.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 491 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و318 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 3 آلاف 355 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

    ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و637 ألف و172 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و338 ألف و790 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و839 ألف و152 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و220 ألف و43 شخصا تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 239 ألف و187.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم أكثر من 4 آلاف جرعة من لقاح كورونا في 27 أبريل
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