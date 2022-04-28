ممثلو مراكز الفكر الأجنبية يجتمعون في مؤتمر دولي في مدينة شوشا

فضولي، 28 ابريل (أذرتاج)

تستضيف مدينة شوشا مؤتمرا دوليا بحضور ممثلي مراكز الفكر الأجنبية.

في هذا السياق، وصل الضيوف الأجانب الى مطار فضولي الدولي في 28 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج ان الضيوف احيطوا علما بنشاط المطار.

قيل ان هذا المطار أنشئ مؤخرا ويتمكن من استقبال كل أنواع الطائرات. طول مدارج الهبوط والاقلاع للمطار 3000 متر وعرضها 60 مترا. تم تزويد منشأة المطار بالبنية التحتية المعاصرة وقادرة على استقبال وتوديع 200 راكب على الأقل في الساعة.

ثم تفقد الضيوف ميدانيا عملية تفكيك الألغام المزروعة في محافظة فضولي المحررة من الاحتلال الأرميني.