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    كوريا ترسل كمية من الغاز الطبيعي إلى أوربا

    ٢٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٢:٢٠]

    باكو، 28 أبريل (أذرتاج)

    قررت الحكومة الكورية الجنوبية إرسال كمية من احتياطي الغاز الطبيعي المسال لديها إلى أوربا لمواجهة النقص في الغاز الناتج عن الغزو الروسي لأوكرانيا، حسبما أفادت النسخة العربية لوكالة أذرتاج نقلا عن النسخة العربية لقناة "ك ب س" التلفزيونية الكورية.

    قالت القناة نقلا عن وزارة الصناعة والطاقة الكورية تصريحها أمس بأنها قررت تقديم كمية من الغاز لا تؤثر على العرض والطلب المحلييْن من الاحتياطي الذي توفر بعد مرور موسم الشتاء، لكنها لم تكشف عن أي تفاصيل، بما في ذلك الموعد والكمية، من أجل عدم التأثير على العقود الأخرى الخاصة بالغاز الطبيعي المسال.

    وقال مسؤول في الصناعة المحلية ذات الصلة إن تلك الكمية لن تكون كبيرة على الأرجح نظرا لانتهاء موسم الشتاء، مشيرا إلى أن 80% من الغاز الذي تستورده كوريا يصل حسب عقود طويلة الأجل، وبالتالي فإن لدى كوريا قدر قليل من الكمية المتوفرة في فصلي الربيع والصيف.

    ومن ناحية أخرى، قالت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مصدر غير معروف إن كوريا الجنوبية سترسل كمية من الغاز الطبيعي المسال إلى أوربا حتى فصل الصيف القادم وفقا لطلب أمريكي أو أوربي.

    AZERTAG.AZ :كوريا ترسل كمية من الغاز الطبيعي إلى أوربا
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