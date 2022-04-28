باكو، 28 أبريل، (اذرتاج) ارتفع سعر النفط الأذربيجاني. أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 107.34 دولار بعد ارتفاعه 0.62 دولار. يذكر انه وصل أقصى قيمة برميل النفط الاذربيجاني الى 135.99 دولار في 9 مارس خلال العام الجاري.

AZERTAG.AZ : ارتفاع سعر النفط الاذربيجاني

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