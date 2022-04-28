  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    ارتفاع سعر النفط الاذربيجاني

    ٢٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٢:٣٦]

    باكو، 28 أبريل، (اذرتاج)

    ارتفع سعر النفط الأذربيجاني.

    أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 107.34 دولار بعد ارتفاعه 0.62 دولار.

    يذكر انه وصل أقصى قيمة برميل النفط الاذربيجاني الى 135.99 دولار في 9 مارس خلال العام الجاري.

     

    AZERTAG.AZ :ارتفاع سعر النفط الاذربيجاني
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٢:٣٧]
    انخفاض سعر برميل النفط
    ٢٧.٠٤.٢٠٢٢ [١٢:٢٧]
    ارتفاع سعر برميل النفط
    ٢٧.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٢٩]
    ارتفاع سعر النفط الأذربيجاني بأكثر من 4 دولار
    ٢٦.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:١٧]
    تزويد أوروبا بـ2.6 مليار متر مكعب من الغاز الاذربيجاني
    ارتفاع سعر النفط الاذربيجاني