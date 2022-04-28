أذربيجان: محافظة كلبجر

باكو، 28 أبريل، أذرتاج

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أسست محافظة كلبجر في 8 أغسطس عام 1930م ومساحة المحافظة حاليا 05ر3 ألف كم مربع. ويبلغ عدد سكانها 1ر94 ألف نسمة حسب إحصاءات 1 يناير عام 2020م بالكثافة السكانية البالغة 31 نسمة على كل كم مربع.

والمسافة بين المحافظة والعاصمة باكو 445 كم.

وتتألف المحافظة من 147 منطقة سكنية وهي مدينة كلبجر العاصمة وقصبة ايستي صو وقرى زيويل وكشدك ونادر خانلي وتخته باشي وحسن ريز وقوزلو وقوزلو كوربي ونارينجيلار وتشركتار وليف وعبد الله اوشاغي وقره تشانلي وأق ياتاق وفتح علي لر وموز كند وأق دابان وشاي قوفوشان وأقجا كند وعروجلو وزاغالار وطازة كند ويئني كند وعلي بايراملي ووزير خانه وألماليق ولاتشين وأسريك وتشوبان كرهمز وتشورمان وأشاغي أيريم ويوخاري أيريم وبوياقلي وباقلي بيه وونك وباقرلي وباشلي بيل وخالانلي وعلي رضالر وشاه كرم وتشوفدار ودالقيليجلي واوتاقلي ودره قيشلاق وبارماق بناء واوت قيشلاق ودميرجي دام وقانلي كند وزار وونك ويئليجه وألولار وكاها وحسنلر وأرمودلو وتك دام وزيليك وهوبورلو وشينلي وذو الفقارلي وقره جوناي وكيتشيلي قايا وايتي بولاق وجوي دره وأقداش وقاميشلي وبقيرساق وجومرد قره جوناي ونجف آليلار وبيريلر وكيلسلي وألجالي وقوش يواسي وقيليجلي وقوزي تشيركين وألجالي ومرجيمك واق قايا وتشوبورلو وبرنجي ملي وايكنجي ملي واوتشونجو ملي وجونشلي وألي كند وبويور وألجالي واوتا قره قاشلي وباش قره قاشلي وتاتلار واشاغي قره شانلي وامام بناءسي وخولازي ألخاصي وساريداش وجوناي تبه وسيدلر وجميلي وسوسوزلوق وقاسم بناءسي وسينيق كيلسه وباش كند وتيركه شوند وزرقولا وقاضي خانلي وقلعة بويون ووقراخانجالي وشاي كند وكند يئري وكيلسه وأشاغي خاتش وميشني وتشبلي وائلياساليلار وشابلار ومحمد اوشاغي واشاغي شورطان واورتا شرطان ويوخاري شرطان وسويوق بولاق وتكه قايا وباباشلار وبوزلو وتشيراق وتوله دره ومحمد صفي ويانشاق وزاللاار وبانشاق بناء ودوشانلي وبازار كند وهاياد وقيزيل قايا ويوخاري اراتاق وونكلي وتشورمانلي وشاه منصورلي وهيوالي ودوه داشي وياييجي وامارة قروند وتشابار وزارداخاتش وكولاتاغ وطامغةلي وتشيلديران ومهمانه.

وتقع كلبجر في الجزء المركزي من القوقاز الصغرى وتحد أرمينيا في الغرب واحتلت المرنيا كلبجر مطلع ابريل 1993م وانسحبت منها 25 نوفمبر 2020م بعد الحرب الوطنية.

تضاريس المحافظة جبلية في الغالب ومنحدرات واعلى ذروتها جبل جاميش 3724م ودلي داغ 3616م.

وفي كلبجر عدد من الثروات الطبيعية ومنها الزئبق والذهب والمواد الانشائية المختلة والمياه المعدنية الباردة والدافئة وغيرها.

مناخ المحافظة بارد جاف في الشتاء في الأراضي الجبلية وحرارة الطقس المتوسطة 3-10 مئوية تحت الصفر في في يناير و5-20 مئوية في يوليو وحجم الأمطار السنوية 900-700 ملم.

واكبر انهارها ترتر شاي ورافداه ليف شاي وتوتقون شاي وبازار شاي وعدد من البحيرات.

كلبجر محافظة زراعية في الغالب وتطورت فيها كذلك تربية المواشي والنحل.

تعد كلبجر من المستوطنات القديمة حيث أنّ العلماء درسوا رسوم منقوشة على صخور واحجار البازالت في آيي تشينقيل وباري تشينقيل وكذلك بحيرتي قره كول وزالخة ليكشفوا عن اختلاف مقاييس وصور وفن رسم الكتابات والرسوم المنقوشة اختلافا كبيرا بعضها من بعض. ومعظم هذه الاثار تعود الى أوائل العصر البرونزي في الالفية الثالثة قبل الميلاد. وكشف عن مستوطن قديم قرب تلك الرسوم الصخرية في كلبجر عام 1976م.

وكانت كلبجر غنية بالاثار التاريخية والثقافية والدينية وتعرضت معظمها للنهب والسلب والهدم خلال سنوات احتلال أرمينيا ومما بقي منها المعبد الالباني في قرية ونك واكنيسة الألبانية في قرية تشركدار وقلعة لوك في قرية قانلي كند وقلعة اولوخان بقرية قره تشانلي والكنيسة الألبانية عند مجمع نهري ترتر وبولانيق وقلعة جومرد في قرية جومرد ومسجد في قرية باشلي بيل وجسر تاغلي باش على نهر ترتر في قرية سويوق بولاق وضريح السيد أسد الله في مصيف سويودلو وغيرها.

ويجري حاليا تنفيذ اعمال إعادة البناء والتأهيل والاعمار وانشاء أراضي كلبجر المحررة من الاحتلال الأرميني.