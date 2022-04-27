أذربيجان: محافظة إسماعيلي

باكو، 27 أبريل، أذرتاج

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أسست محافظة إسماعيلي في 21 نوفمبر عام 1931م على مساحة 07ر2 ألف كم مربع. ويبلغ عدد سكانها 4ر87 ألف نسمة حسب إحصاءات 1 يناير عام 2020م بالكثافة السكانية البالغة 42 نسمة على كل كم مربع.

والمسافة بين المحافظة والعاصمة باكو 185 كم.

وتتألف المحافظة من 108 منطقة سكنية وهي مدينة إسماعيلي وقصبتا باسقال ولاحيج وقرى سوم أقالي وأركيت ونماز كاه وكنيه وباغ علي وأنان وخيمران وقويدان ودواريان وحاجي حطملي وملا اسحاقلي وكرد ايلدار بكلي جودايلي وهفته سو وجندهار وزارات وبوروف داغ وديالي وجويوم وسعديان وزرناوا واشاغي زرناوا وسردهار ومشك أمير وايفانوفكا وكولولو وقلعة كاه وسلطان كند وأوشتال وأوشتال قيشلاق وقلعة جيق وإيستي صو وشاي قوفوشان قالينجاق وموجو هفته ران وخانة كاه وجوي تبه وكيْوَنْدي ومينكه وشعبيان وبئر أبو القاسم وبهليان وبيليستان وكل بند وكيرك ويئني كند وشكورجو وقوشا كند وأق بولاق وطوبي كند وكنزه وقوبا خليلي وجرمديل وقوشنجه وزوغاليق وباليك وأنيش ديبي وكرده ناشي وعاشق بايراملي وتاليش وقره كولوق وهابيرتي وميجان وإسماعيلي وقزلي ومدري ونانيج ومولوخ ودهار وبيرقانيم وواشا ومدرسة وجوليان وروشان وونك وسولوت وكالا زيْوه وسرسورة وقيج اتان وتاغلا بيان وكل فرج وموجو وتاليستان وجوليان وطازة كند وبيريهجي يئني يول وإيكينجي يئني يول وقره قايا وجندو وكوهنه دهار وقرسلة وتيرجان وبيزلان وماجاخي وزركران وطوبجي وقربان أفندي وشروان ميشه وبوينوز وخانكندي وكردوان وزيوه وجراي بكلي وأيوب بكلي وخليلي وكيش خورت.

وتحد المحافظة محافظة قوبا في الشمال وشاماخي في الشرق وأقصو في الجنوب الشرقي وكوردمير في الجنوب وجوي شاي في الجنوب الغربي وغابالا في الغرب.

وتضاريس إسماعيلي جبلية في الغالب وتختلف ارتفاع سطح الأرض من 200م في سهل شروان الى 3629م في جبل باباداغ.

مناخ المحافظة حار معتدل في الأراضي السهلة والمنحدرة وبارد في الجبلية وحرارة الطقس المتوسطة الى 6 مئوية تحت الصفر في الجبلية الى 1 مئوية في السهول في يناير و15-25 مئوية على التوالي في يوليو وحجم الأمطار السنوية 500-1000 ملم.

وأنهار اسماعيلي جيرديمان وجوي شاي وأخ اوخ وأيري شاي وسولوت تخص بحوض نهر كور.

وفي المحافظة محمية اسماعيلي الطبيعية. كما جزء أراضي المحافظة منضمة الى متنزه شاه داغ الوطني. طبيعة اسماعيلي غنية للغاية.

ورصيد التراب الإجمالي للمحافظة 215875 هيكتار ومنها 22058 هيكتار للمراعي الشتوية و13555 هيكتار للمراعي الصيفية و96630 هيكتار تحت تصرف الزراعة ومن بينها 36463 هيكتار من التراب الصالح و66799 هيكتار من نصيب الغطاء الغابي.

وعدد من المناطق السكنية في إسماعيلي خاصة قصبتا لاحيج وباسقال وقرى ايوانوفكا وقلعة جيق وتاليستان وديالي تتميز بتاريخها القديم وجمالها الخلابة ولاحيج وباسقال محميتان تاريخيتان وثقافيتان.

وفي إسماعيلي عدد كبير من الآثار التاريخية الثقافية.

إسماعيلي محافظة زراعية نوعية.

جريدة جيرديمان تسلط الضوء على حياة المحافظة منذ أكتوبر 2002م خلفا من جرائد "جوانشير يوردو" منذ 1991م و"زحمت كيش" منذ 1966م و"يئني اسماعيلي" منذ 1934م.

قلم تحرير برامج إذاعة الراديو ناشط منذ 10 فبراير 1993م ومدة البث الحي 30 دقيقة يوميا سوى يومي السبت والأحد.

وفي المحافظة شبكة الطرق البرية المتطورة حيث تضم 23 كم من الطريق الواصل بين موغانلي واسماعيلي و44 كم من الطريق الواصل بين قره مريم واسماعيلي وشاكي و19 كم من الطريق الواصل بين اسماعيلي ولاحيج و350 كم من الطرق ذات الأهمية المحلية ومنها 288 كم مغطاة بالحصى الأرضي.

ولا خط السكك الحديدية في اسماعيلي.

ومن التراث الثقافي والديني والتاريخي قلعة جيرديمان من القرن الحادي عشر في قصبة لاحيج وغرف فيت الجبلية من القرن الثاني عشر في قرية سولوت وضريح من القرن التاسع عشر في قرية زيوه ومسجد بدوين من القرن الثامن عشر في قصبة لاحيج ومسجد القرن السابع عشر في قصبة باسقال ومسجدا أشاغي ارجيت ويوخاري أركيت من القرن التاسع عشر في قرية اركيت وقصر الحاج قربان المؤلف من 72 غرفة في الطابقين من القرن التاسع عشر في قصبة لاحيج وقلعة جوانشير من القرن السابع في قرية تاليستان وقلعة العذراء من القرين الثامن في قرية خانه كاه وقلعة الخان من القرن الثامن عشر في قرية خان كندي وقلعة قاسم خان من القرن التاسع والمؤهلة من جانب عم خان شاماخي في القرن الثامن عشر في قرية قلعة جيق ومستوطن من القرن الواحد في قرية قلعة جيق وقبور الجرة من القرن الخامس في قرية قلعة جيق ومستوطن قديم ومقبرة قديمة من القرن الثالث قبل الميلاد في قرية ملا اسحاقلي ومقبرة قديمة من القرن الثاني في قرية قوبا خليلي ومقبرة قديمة من القرن الواحد في قرية حاجي حطملي ومقبرة قديمة من القرن الواحد في قرية كنزه ومستوطن من القرن الواحد في قرية شعبيان والمساجد من القرن التاسع عشر في كل من قرى اسماعيلي وتاغلابيان وديالي وطوبجي ويئني كول وميجال والمبني عام 1923م في قرية عاشق بايرام والمبني عام 1912م في قرية جيليان وغيرها.