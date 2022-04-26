أذربيجان: محافظة إيميشلي

باكو، 26 أبريل، أذرتاج

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أسست محافظة إيميشلي في 8 أغسطس عام 1930م على مساحة 89ر1 ألف كم مربع. ويبلغ عدد سكانها 4ر131 ألف نسمة حسب إحصاءات 1 يناير عام 2020م بالكثافة السكانية البالغة 70 نسمة على كل كم مربع.

والمسافة بين المحافظة والعاصمة باكو 230 كم.

وتتألف المحافظة من 51 منطقة سكنية وهي مدينة إيميشلي وقصبتا بهرام تبه ووَتَكة وقرى آرانلي وحاجي رستملي وقيزيل كند وقره دونلو وجهار وجوهرلي ومزرعلي وخوب يارلي وجاخيرلي وسلطان مرادلي وأولْجَلر وقرالار ومراد آلي وأتوز يكي ونوريلي وقولو بكلي وخلْفَلي وكرد محمودلو وحاجي آل مرادلي ومورغوزالي وخوش تشوبانلي وقره قاشلي ومرسلي وبجيروان وأق جويور وقاره ولي وميريلي وقرالار وجواد خانلي ورسولو ويالاواج ومحمدلي وجوبك تالا وشاه ورديلي وقره كوفنديكلي وسارخانلي وبوشتشالار وعلي قولولار ومراد خانلي وأقاماليلار وعروجلو وجعفرلي وحاجي مصطفالي ومحمدلي وألي يتمزلي وتليشلي والله مددلي وأقامحمدلي وبيجار.

محافظة إيميشلي التي كانت تسمى الى عام 1938م قره دونلو تقع على ووادي نهري كور وأراز في أراضي سهلي موغان وميل. وتحد ايران في الجنوب.

وافتتحت مدرسة أولى في قره دونلو عام 1906م بجانب احتضان القرية بيوتا خاصة وفنادق وطواحين ومحلات تجارية نموذجية لتلك الفترة وازدادت عددها بعد إنشاء محافظة قره دونلو بجانب عدد يذكر من المنشآت الاجتماعية العامة الأخرى. وبعد إنشاء خط سكة الحديد آلات – مينجيوان ظهرت حاجة الى نقل مركز المحافظة الى مكان قريب من خط سكة الحديد وتقرر إنشاء مبنى إداري ذي طابقين في ارض بين قرية ايميشلي ومحطة قره دونلو لسكة الحديد ونقل مركز المحافظة الى هذا المكان مع تسمية المحافظة إيميشلي. وكان ذلك المكان آنذاك مغطى بالغابات والأشجار غير أنّ الاستيطان الجديد أدى الى غيابها تدريجيا.

وأصبحت قرية ايميشلي قصبة عام 1944م ومدينة عام 1960م.

وأنشئت خزانة بهرم تبه للمياه والري عام 1959م على نهر أراز لتكون فريدة لتلك الفترة وقناتا موغان الرئيسية وعزيز بكوف المتغذيتين من هنا تسدد حاجات ري مزارع ساعتلي وصابر اباد وبلاسوار أيضا.

سطح إيميشلي سهل نحو الشمال الشرقي ومعظم أراضي المحافظة أدني من سطح البحر.

مناخ المحافظة حار جاف وشبه صحراوي جاف وحرارة الطقس المتوسطة الى 6ر1 مئوية في يناير 1ر26 مئوية في يوليو وحجم الأمطار السنوية 300 ملم.

ويجري نهر كور على طول حدود المحافظة الشمالية ومن خلالها نهر أراز ومعظم أراضي بحيرة صاري صو في إيميشلي أيضا.

والزراعة والصناعة تشكلان أساس اقتصاد المحافظة حيث أنّ زراعة الحبوب والقطن وتربية المواشي والدواجن وغيرها متطورة أكثر وفي ايميشلي إدارة مراد خانلي لتنقيب النفط ومصنع تكرير القطن وإنتاج السكر ومعمل اللحم والزبدة والجبن ومزرعة دواجن ايميشلي ومصنع الأسفلت وإنتاج المنتجات الخرسانية الحديدية وغيرها.

وكانت جريدة "قره دونلو كولخوزجوسو" كولخوزي قره دونلو الصادرة منذ 1932م تسلط الضوء على حياة المحافظة وتواصل نشاطها باسم "خلق سوزو" رأي الشعب منذ 1990م.

طول الطرق البرية ذات الأهمية الجمهورية 140 كم والطرق البرية ذات الأهمية المحلية 185 كم وطول خطوط سكة الحديد 44 كم مع 3 محطات سكة حديد ومستودع ايميشلي للسكك الحديدية لصيانة القطارات والعربات وفريق الدفاع المسلح.

تعد إيميشلي من اقدم مستوطنات أذربيجان حيث أنّ ظروف الأراضي الجغرافية والمناخية وحقولها الخصبة ومراعيها الواسعة قد مهدت منذ القدم ظرفا سانحا هنا لتنمية الزراعة وتربية المواشي ومن الاثار التاريخية الثقافية القديمة مستوطن موخور تبه العائد الى القرون الحادي عشر والرابع عشر وفيها المقابر والمستلزمات المنزلية الكثيرة التي تخص ثقافة مدافن الجرة الفخارية والطينية وبقايا قلعة صغيرة من القرن الثاني عشر قرب بهرام تبه ومستوطن قيزيل تبه في قرية قيزيل كند من القرون الوسطى ومقابر الأتلال يدّي اويماق ومكان الإقامة ممن القرون التاسع الى الثالث عشر على بعد كم واحد عن قرية قره دونلو وغيرها.

وتعرض مقتنيات التراث الايميشلي في متحف الاثار التاريخية المؤسس منذ 1981م ويبلغ عدد المعروضات 3600 عينة وغالبيتها مما عثر عليه خلال الحفريات الأثرية.