أذربيجان: محافظة خوجاوند

باكو، 25 أبريل، أذرتاج

يمكن الاطلاع على المقال السابق عبر الرابط https://azertag.az/ar/xeber/arabic-2106974 .

أسست محافظة خوجاوند في 26 نوفمبر عام 1991م على مساحة 46ر1 ألف كم مربع. ويبلغ عدد سكانها 1ر44 ألف نسمة حسب إحصاءات 1 يناير عام 2020م بالكثافة السكانية البالغة 30 نسمة على كل كم مربع.

والمسافة بين محافظة خوجالي والعاصمة باكو 334 كم.

وتتألف المحافظة من 83 منطقة سكنية وهي مدينة خوجاوند العاصمة وقصبتا هادروت وقيرميزي بازار وقرى أميرانلار وهيشان وأخولو ودولانلار وبناء وقره داغلي وبويوك طاغلار وسالاكتين وكوروباتكينو وأربادوزو وموغانلي وجمعيت وأق كند وخان اوبا وخوجاوند وكيش، تاغاسر وقيرميزي قايا وأديشه، وشينارلي وداغ دوشو وقاتش بكلي وشهر وشيخ دورسون وماواس وآزيخ وزوغال بولاق وأراجول وطاش باشي وملكي دره وجيلان وبنيادلي وجاواهين وأق بولاق وبناء درسي، سور وقارقار وزاواديخ وخرخان وبولوتان وخيرمانجيق وملك جانلي وجوني خيرمان وجوني تشارتار وقوزي خيرمان وقوزي تشارتار وقاغارتسي وقاري تبه ودره كند وشاه يئري وقره كند ويميش جان وجونشلي وقوشجيلار وكندخورد ومشك اباد وقوزوم كند وقره زمي وتوغ وسوسانليق وعطاء قوت وأغدام وكوهنه تاغلار وأقجا كند وميري كند وأودور وتشايلاق قلعة وأربه كيديك وبتروساشن وتشيراقوز ومحمد دره وهونرلي ويئني كند وتشوركلي وأديلي ودودوكجي وأق بولاق وسوس وجوتجو وتاغاوارد وجاغادوز وزرجان اشين خطائي.

ألغي إقليم قره باغ الذاتي الحكم بقانون جمهورية أذربيجان الصادر في 26 نوفمبر عام 1991م المرقم بـ279/12 مع تسمية مدينة مارتوني بخوجاوند ومحافظة مارتوني بمحافظة خوجاوند وإلغاء محافظة هادروت وضمها الى محافظة خوجاوند.

احتلت المحافظة 2 أكتوبر عام 1992م من قبل قوات أرمينيا المسلحة ونتيجة العمليات العسكرية التي نفذها جيش منذ 27 سبتمبر عام 2020م حررت قصبة هادروت و35 قرية من محافظة خوجاوند.

سطح خوجاوند جبلية منخفضة وسهلة في الشرق.

مناخ خوجوند حار معتدل جاف وحرارة الطقس المتوسطة الى 1 مئوية تحت الصفر في الجبلية في يناير 24-26 مئوية في يوليو وحجم الأمطار السنوية 400-500 ملم.

أنهار خوجاوند مثل كوندلن شاي وقوزلو شاي وقورو شاي وغيرها خاصة بحوض نهر أراز.

وتسري من خلال خوجاوند الطريق الواصل بين أغدام وخوجاوند وفضولي 35 كم والواصل بين خوجاوند وخان كندي بطول 45 كم والواصل بين خوجاوند وشوشا بطول 60 كم والواصل بين خوجاوند وباكو بطول 33 كم وسائر الطرق البرية ذات الأهمية المحلية.

وخوجاوند غنية بالاثار التاريخية والدينية والثقافية والطبيعية في نفس الوقت حيث انها تحتضن كهف آزيخ ابن 5ر1 مليون عام قربة قرية سالاكتين في وادي نهر قورو شاي وقلعة رتيش العائدة الى القرون الواحد والثامن في قرية توغ وقلعة أر جونش على الصخور الجبلية من جبل أر جونش وضريح الشاعر المؤرخ مير مهدي خزاني من القرن التاسع عشر وضريح رضا قولو بك العائد الى القرن الثامن عشر في قرية دودوكجو والكنيسة الألبانية من العام الـ1241م في قرية بويوك تاغلار والمعبد الأحمر من القرن العاشر في قرية توغ وغيرها.

كما أنّ الغزاة الأرمن دمروا وخربوا وهدموا بلا هوادة تدميرا وتخريبا وهدما من الاثار التاريخية والثقافية والدينية والطبيعية الكنيسة الألبانية من القرن الخامس على مقبرة من قرية توغ وأمثالها العدة من القرون الثاني عشر الى السابع عشر في قرية توغ ومقابر ألبانية من القرون الواحد والخامس في القرية وكذلك في قرية قره داغلي وقبة سيد رضا في قرية موغانلي وغيرها.