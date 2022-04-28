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    اختتام مشروع دعم مزارع تربية النحل في طاشكسن

    ٢٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٥‎:٥‎٣]

    باكو، 28 أبريل، أذرتاج

    اختتم مشروع دعم تنمية مزارع تربية النحل المنفذ بتنظيم شركة أذر غولد ودعم وكالة تنمية الاعمال الصغيرة والمتوسطة كوبيا في محافظة طاشكسن.

    وكان المشروع يهدف الى ترويج وتشجيع ريادة العمل البيئية في المنطقة على غرار تربية النحل ومساهمة زيادة إنتاج العسل الطبيعي.

    ثم وزعت شهادات على مربي النحل الناشطين في قرى تشوفدار وبايان وقوشجي وزيليك في طاشكسن من الذين حضروا الدروس ولحصص التعليمية والعملية ومنحوا 120 عائلة نحل مزودة بجميع المستلزمات الضرورية والأدوات الطبية.

     

     

    AZERTAG.AZ :اختتام مشروع دعم مزارع تربية النحل في طاشكسن
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