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    وكالة تنمية المناطق الاقتصادية: أراضي مدينة أغدام الصناعية مطهرة تماما من الألغام

    ٢٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:١٢]

    باكو، 28 أبريل، أذرتاج

    قالت وكالة تنمية المناطق الاقتصادية لدى وزارة الاقتصاد في بيان إنّ أراضي مدينة أغدام الصناعية البالغة 190 هيكتار طهرت بالكامل من الألغام والذخائر الحية غير المنفجرة.

    واضافت أنّ اعمال إقامة نظام البنية التحتية لتسخير مدينة اغدام الصناعية لشركات مقيمة تنطلق قريبا.

    يذكر أنّ مدينة أغدام الصناعية منحت الى الحين صفة مقيم لسبع شركات علما بأنها ما زالت تتلقى مشاريع عن رجال الاعمال والشركات.

    AZERTAG.AZ :وكالة تنمية المناطق الاقتصادية: أراضي مدينة أغدام الصناعية مطهرة تماما من الألغام
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