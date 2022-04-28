مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الاذربيجاني ونظيره الإيراني

باكو، 28 أبريل (أذرتاج)

جرت اليوم في 28 ابريل مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف ووزير الخارجية الإيراني حسين امير عبدلاهيان.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الوزيران أجرا تبادل الآراء حول المسائل الملحة المدرجة في اجندة التعاون الثنائي. تمت الإشادة بالتعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والنقلية والإنسانية وغيرها، كذلك تبادل زيارات رفيعة المستوى. تم التأكيد، بكل امتنان، نشاط اللجنة الحكومية الإيرانية الأذربيجانية المشتركة في التعاون الاقتصادي والتجاري والإنساني وتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل اليها.

كذلك ناقش الطرفان المسائل الإقليمية الأخرى ذات الاهتمام المشترك ومسائل التعاون على الصعيد المتعدد الجوانب وفي اطار المنظمات الدولية.

دعا وزير الخارجية الإيرانية نظيرَه الاذربيجاني الى زيارة ايران.