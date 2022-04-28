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    باحث فرنسي: ثمة تشابه بين ما ارتكبه الأرمن في جنوب القوقاز والاعمال الوحشية التي ارتكبوها في الاناضول الشرقية فيما قبل

    ٢٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٥‎٢]

    باكو، 28 ابريل (أذرتاج)

    انا باحث واريد القول ان ثمة تشابه بين اعمال الإبادة التي ارتكبها الأرمن في جنوب القوقاز خلال سنوات 2020-1990 والاعمال الوحشية التي ارتكبوها في الاناضول الشرقية فيما قبل، كذلك مشاركتهم المتطوعة في عداد الجيوش اليونانية في الاناضول الغربية.

    قال هذه الكلمات لوكالة اذرتاج الباحث الفرنسي في مركز الدراسات الاورآسية ماكسيم قوان.

    أضاف الباحث الفرنسي : "هدف الأرمن هو القضاء على ثقافات الشعوب الأخرى. وهذا جزء من سياساتهم المتطرفة."

    وزاد ماكسيم ان موقع شوشا في مركز جنوب القوقاز وجمال طبيعتها يخلق فرصة جميلة لتنفيذ الاعمال هنا في المجالات المختلفة.

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