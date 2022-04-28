مصور سويدي: هدفي في زيارة شوشا هو تقديم معلومات مفصلة الى المجتمع الأوروبي عن تاريخ أذربيجان

باكو، 28 أبريل (أذرتاج)

هدفي الرئيسي في زيارة مدينة شوشا هو إبلاغ جميع البلدان الأوروبية والعالم ان هذه المدينة مركز ثقافي مهم ليس فقط لأذربيجان، فحسب بل للعالم التركي قاطبة أيضا.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها المصور السويسري ومخرج الأفلام الوثائقية ميكائيل سيلكيبيرغ. قال ان موسيقى المقام الاذربيجاني المدهش يشبه موسيقى الجاز الأوروبي المعاصر ويجب إبلاغ الأوروبيين عن هذا الامتزاج الموسيقي.

وزاد : "كذلك اهدف من خلال هذه الزيارة الى انشاء صورتي واقف وبلبل بمشاركة عدد من الفنانين. اريد تقديم معلومات الى المجتمع الأوروبي عن هذين الشخصين وكذلك ثقافة أذربيجان وتاريخها."