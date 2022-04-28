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    نقل 10.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بخط أنابيب الغاز الرئيسية خلال 3 أشهر

    ٢٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٢٤]

    باكو، 28 أبريل، (اذرتاج)

    نقل 10 مليارات و769.6 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي بخط أنابيب الغاز الرئيسية في أذربيجان خلال أشهر يناير – مارس من العام الجاري وزاد بنسبة 9.7 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

    وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن 46.7 في المائة من الغاز تم نقله بخط أنابيب باكو- تبيليسي- أرضروم وتم تصدير 5 مليارات و26.1 مليون متر مكعب من الغاز بذلك الخط.

    AZERTAG.AZ :نقل 10.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بخط أنابيب الغاز الرئيسية خلال 3 أشهر
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