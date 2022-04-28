أذربيجان: تطعيم 4 آلاف و451 جرعة من لقاح كورونا في 28 أبريل

باكو، 28 أبريل، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 4 آلاف و451 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 28 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 431 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و312 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 3 آلاف 429 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و641 ألف و623 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و339 ألف و221 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و839 ألف و464 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و223 ألف و472 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 239 ألف و466.