ملتقى الإيسيسكو للشاعرات يطلق "عشرون قمرا في سماء القصيدة"

باكو، 28 ابريل (اذرتاج)

أطلق ملتقى الإيسسكو للشاعرات مشروعه الإبداعي الجديد "عشرون قمراً في سماء القصيدة"، والذي سيقدم للمكتبة عشرين ديوانا شعريا نسائيا معا.

وكان الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، قد أعلن عن إطلاق ملتقى الإيسيسكو للشاعرات خلال احتفالية اليوم العالمي للشعر، التي نظمتها الإيسيسكو في 31 من مارس 2022، وتم تخصيص هذا اليوم للشاعرات، تحت عنوان "القصيدة السيدة"، تقديرا من الإيسيسكو للشعر النسائي، وإعطاء الشاعرات فضاءات للإبداع.

ويهدف ملتقى الإيسيسكو للشاعرات إلى إبراز الشعر النسائي كأحد روافد الثقافة العربية ومحركاتها، إضافة إلى تقديم الدعم للشاعرات، من خلال تكثيف مشاركتهن في المحافل الدولية الثقافية، وطباعة دواوينهن، وإقامة الندوات والأمسيات الشعرية.

ويواصل ملتقى الإيسيسكو للشاعرات، الذي ترأسه الشاعرة القديرة روضة الحاج، برنامجه الإبداعي والتعريفي، ونظم مؤخرا ثلاث جلسات حوارية شعرية عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث أدارت الشاعرة سلوى الرابحي من تونس، جلسة استضافت الشاعرة الدكتورة أم الخير الباروني من ليبيا، وأدارت الشاعرة سمية اليعقوبي، من تونس، جلسة استضافت الشاعرات أماني الزعيبي، من تونس، وأماني أمين، وأميرة توحيد من مصر، فيما أدارت الجلسة الثالثة الشاعرة سمية وادي، من فلسطين، والتي استضافت الشاعرتين أسماء طلعت، من مصر، وأميرة النادر من سوريا.