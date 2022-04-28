زاخاروفا: تنمية العلاقات الاقتصادية والإقليمية احدى أولويات التعاون بين روسيا وأذربيجان

موسكو، 28 أبريل، أذرتاج

قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي عقدته في موسكو إن تنمية العلاقات الاقتصادية والإقليمية احدى أولويات التعاون متعدد الخطط بين روسيا وأذربيجان ودعوني أن اذكّر أن حجم التبادل بالسلع والبضائع الثنائي عام 2021م تجاوز عن مستوى ما قبل جائحة كوفيد 19 وبلغ 4ر3 مليارات دولار. وحجم الاستثمارات العامة يساوي 6 مليارات دولار.

وأضافت أنّ احد أسس التعاون التجاري الاقتصادي نشاط متبادل لأقاليم روسيا مع أذربيجان حيث أنّ اكثر من 70 كيانا روسيا يحقق التعاون الفاعل مع هذه الجمهورية علما بأن المنتدى الإقليمي الروسي الأذربيجاني المنعقد نظاميا منصة رئيسية لتنمية هذا المجال.