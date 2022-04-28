وزير الخارجية يلتقي بالمبعوث الخاص للرئيس الروسي

باكو، 28 أبريل، أذرتاج

التقى وزير الخارجية جيهون بايراموف 28 أبريل ضمن المشاورات الثنائية لشؤون بحر الخزر بين أذربيجان وروسيا المبعوث الخاص للرئيس الروسي لإعادة ترسيم وتخطيط حدود روسيا مع الدول المجاورة من الدول المشاركة في رابطة الدول المستقلة سفير المهام الخاصة رئيس الوفد الروسي لدى فريق العمل رفيع المستوى في شؤون بحر الخزر ميخائل بتراكوف.

جرى قبل للقاء الوزاري مشاورات ثنائية بين المبعوث الخاص للرئيس الاذربيجاني لشؤون الحدود وبحر الخزر خلف خلفوف مع الوفد المرافق له والمبعوث الخاص للرئيس الروسي ميخائل بتراكوف مع الوفد المرافق له نوقشت فيها مسائل تخص تفسير اتفاقية صفة قانونية لبحر الخزر والاستعداد لاجتماع قمة بحر الخزر القادم وغيرها.

وفي اللقاء مع الوزير بايراموف طرح على بساط البحث شؤون التعاون في شؤون بحر الخزر وكذلك ما يخص بالبيانات الثلاثية لرئيسي أذربيجان وروسيا ورئيس الوزراء الأرميني بما فيه إعادة ترسيم الحدود وفتح الاتصالات.