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    الرئيس علييف يلتقي بالمبعوث الخاص للأمين العام للناتو لشؤون القوقاز وآسيا الوسطى

    ٢٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٨:٤٤]

    باكو، 28 أبريل، أذرتاج

    التقى رئيس أذربيجان إلهام علييف 28 أبريل المبعوث الخاص للأمين العام للناتو لشؤون القوقاز وآسيا الوسطى خاوير كولومينا.

    واستذكر في اللقاء لقاء رئيس الدولة مع الأمين العام على هامش زيارته مقر الناتو نهاية العام الماضي وكذلك خطابه في اجتماع مجلس الناتو وأشير الى مشاركة البلد في بعثة الدعم الحاسم للناتو في أفغانستان.

    وجرى خلال المحادثات تبادل وجهات نظر حول شؤون عملية تطبيع علاقات بين أذربيجان وأرمينيا في الفترة ما بعد النزاع وامن الطاقة والأمن الإقليمي وآفاق التعاون بين أذربيجان والناتو.

    AZERTAG.AZ :الرئيس علييف يلتقي بالمبعوث الخاص للأمين العام للناتو لشؤون القوقاز وآسيا الوسطى
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