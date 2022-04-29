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    مؤتمر دولي في "التنمية والتعاون في جنوب القوقاز بجامعة أدا

    ٢٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٠:٢٧]

    باكو، 29 أبريل، أذرتاج

    يعقد مؤتمر دولي في موضوع "التنمية والتعاون في جنوب القوقاز" بجامعة أدا 29 أبريل ويشارك المؤتمر الرئيس إلهام علييف.

    AZERTAG.AZ :مؤتمر دولي في "التنمية والتعاون في جنوب القوقاز بجامعة أدا
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