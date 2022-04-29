مؤتمر دولي في "التنمية والتعاون في جنوب القوقاز بجامعة أدا
AzerTAg.az
٢٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٠:٢٧]
باكو، 29 أبريل، أذرتاج
يعقد مؤتمر دولي في موضوع "التنمية والتعاون في جنوب القوقاز" بجامعة أدا 29 أبريل ويشارك المؤتمر الرئيس إلهام علييف.
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