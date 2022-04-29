باكو، 29 أبريل، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 29 أبريل نيسان اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0148 أورو EUR 1 1.7887 دولار أسترالي AUD 1 1.2159 روبل بيلاروس BYN 1 0.6186 ريال برازيلي BRL 1 0.344 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1068 كرون دنماركي DKK 1 0.2404 لاري جورجي GEL 1 0.5574 روبي هندي INR 1 0.0222 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166 دولار كندا CAD 1 1.333 دينار الكويت KWD 1 5.5431 رينجيت ماليزي MYR 1 0.3902 بيسو المكسيك MXN 1 0.0834 جنيه مصري EGP 1 0.0918 لاي مولدوفا MDL 1 0.0922 كرون النرويج NOK 1 0.1813 زلوتي بولندا PLN 1 0.3817 تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0202 روبل روسي RUB 1 0.0234 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2779 دولار سنغافورة SGD 1 1.2287 ريال السعودية SAR 1 0.4532 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1363 دولار تايوان TWD 1 0.0577 ليرة تركيا TRY 1 0.1149 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0562 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1078 كرون التشيك CZK 1 0.0728 يوان الصين CNY 1 0.2564 جنيه إنكلترا GBP 1 2.1249 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5132 كرون السويد SEK 1 0.1729 فرنك سويسرا CHF 1 1.7511 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1347 ليرة لبنان LBP 100 0.1125 ين اليابان JPY 100 1.3022 بيسو تشيلي CLP 100 0.1983 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0152 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0117 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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