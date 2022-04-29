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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٢٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٠:٥‎٨]

    باكو، 29 أبريل، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 29 أبريل نيسان اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0148

    أورو EUR 1 1.7887

    دولار أسترالي AUD 1 1.2159

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6186

    ريال برازيلي BRL 1 0.344

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1068

    كرون دنماركي DKK 1 0.2404

    لاري جورجي GEL 1 0.5574

    روبي هندي INR 1 0.0222

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166

    دولار كندا CAD 1 1.333

    دينار الكويت KWD 1 5.5431

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3902

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0834

    جنيه مصري EGP 1 0.0918

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0922

    كرون النرويج NOK 1 0.1813

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3817

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0202

    روبل روسي RUB 1 0.0234

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2779

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2287

    ريال السعودية SAR 1 0.4532

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1363

    دولار تايوان TWD 1 0.0577

    ليرة تركيا TRY 1 0.1149

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0562

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1078

    كرون التشيك CZK 1 0.0728

    يوان الصين CNY 1 0.2564

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.1249

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5132

    كرون السويد SEK 1 0.1729

    فرنك سويسرا CHF 1 1.7511

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1347

    ليرة لبنان LBP 100 0.1125

    ين اليابان JPY 100 1.3022

    بيسو تشيلي CLP 100 0.1983

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0152

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0117

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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