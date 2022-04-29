البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 29 أبريل، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 29 أبريل نيسان اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0148
أورو EUR 1 1.7887
دولار أسترالي AUD 1 1.2159
روبل بيلاروس BYN 1 0.6186
ريال برازيلي BRL 1 0.344
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1068
كرون دنماركي DKK 1 0.2404
لاري جورجي GEL 1 0.5574
روبي هندي INR 1 0.0222
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166
دولار كندا CAD 1 1.333
دينار الكويت KWD 1 5.5431
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3902
بيسو المكسيك MXN 1 0.0834
جنيه مصري EGP 1 0.0918
لاي مولدوفا MDL 1 0.0922
كرون النرويج NOK 1 0.1813
زلوتي بولندا PLN 1 0.3817
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0202
روبل روسي RUB 1 0.0234
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2779
دولار سنغافورة SGD 1 1.2287
ريال السعودية SAR 1 0.4532
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1363
دولار تايوان TWD 1 0.0577
ليرة تركيا TRY 1 0.1149
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0562
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1078
كرون التشيك CZK 1 0.0728
يوان الصين CNY 1 0.2564
جنيه إنكلترا GBP 1 2.1249
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5132
كرون السويد SEK 1 0.1729
فرنك سويسرا CHF 1 1.7511
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1347
ليرة لبنان LBP 100 0.1125
ين اليابان JPY 100 1.3022
بيسو تشيلي CLP 100 0.1983
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0152
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0117
ريال إيران IRR 100 0.004
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