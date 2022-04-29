وزارة الطوارئ: إخماد الحريق في أراضي حديقة آذرسون الصناعية
AzerTAg.az
٢٩.٠٤.٢٠٢٢ [١١:١٦]
باكو، 29 ابريل، (أذرتاج)
اعلنت وزارة الطوارئ انه تم اخماد الحريق في أراضي حديقة آذرسون الصناعية في مدينة سومقايت الأذربيجانية.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن الوزارة انه يجري تفكيك هياكل الصلب الصناعية واتخاذ التدابير المناسبة في المنطقة. ولم يصب أحد بسوء جراء الحادث.
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