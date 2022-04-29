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    سياسة


    الرئيس علييف: كان من المهم جدا قبول المنظمات الدولية حقائق حديثة التشكل وقد تحقق ذلك

    ٢٩.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٢٨]

    باكو، 29 أبريل، أذرتاج

    قال الرئيس إلهام علييف في المؤتمر الدولي في "التنمية والتعاون في جنوب القوقاز" المنعقد بجامعة ادا إنّ احدى القضايا الأهم التي كانت أمامنا كانت المزيد من تعزيز الحقائق الجديدة عبر التعاون مع المنظمات الدولية وعرض رؤيتنا واستراتيجيتنا الخاصة بالمنطقة.

    واكد رئيس الدولة أنّ قبول المنظمات الدولية حقائق حديثة التشكل كان من المهم جدا وقد تحقق ذلك.

    AZERTAG.AZ : الرئيس علييف: كان من المهم جدا قبول المنظمات الدولية حقائق حديثة التشكل وقد تحقق ذلك
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    الرئيس علييف: كان من المهم جدا قبول المنظمات الدولية حقائق حديثة التشكل وقد تحقق ذلك