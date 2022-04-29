  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    تجاوز سعر النفط الاذربيجاني 110 دولار

    ٢٩.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٣٠]

    باكو، 29 أبريل، (اذرتاج)

    ارتفع سعر برميل النفط الاذربيجاني.

    أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 110.17 دولار بعد ارتفاعه 2.83 دولار.

    يذكر انه وصل أقصى قيمة برميل النفط الاذربيجاني الى 135.99 دولار في 9 مارس خلال العام الجاري.

    AZERTAG.AZ : تجاوز سعر النفط الاذربيجاني 110 دولار
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٩.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٢٩]
    سعر النفط في الأسواق العالمية
    ٢٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٢٤]
    نقل 10.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بخط أنابيب الغاز الرئيسية خلال 3 أشهر
    ٢٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٢:٣٧]
    انخفاض سعر برميل النفط
    ٢٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٢:٣٦]
    ارتفاع سعر النفط الاذربيجاني
    تجاوز سعر النفط الاذربيجاني 110 دولار