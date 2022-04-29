الرئيس علييف: عقد مثل هذه اللقاءات والمؤتمرات لدى سائر المدن المحررة من الاحتلال يكون أكثر فعالية أيضا
AzerTAg.az
٢٩.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٣٠]
باكو، 29 أبريل، أذرتاج
قال الرئيس إلهام علييف في المؤتمر الدولي في "التنمية والتعاون في جنوب القوقاز" المنعقد بجامعة ادا إنّني اعدّ أنّ هذه اللقاءات التفاعلية والمؤتمرات من الممكن عقدها في سائر المدن والمحافظات وعلى سبيل المثال في أغدام وزنكيلان وسائر المدن المحررة من الاحتلال أيضا ويكون ذلك أكثر فعالية.
وأشار رئيس الدولة الى أنّ الأمر المهم هنا هو تعرف المجتمع الدولي عن كثب على ما حدث في ارض الواقع والحقيقة وخططنا ونوايانا.
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