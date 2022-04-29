الرئيس علييف: مثل هذه اللقاءات مهمة لنبلغ المجتمع الدولي خططنا وأغراضنا

باكو، 29 أبريل، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في المؤتمر الدولي في "التنمية والتعاون في جنوب القوقاز" المنعقد بجامعة ادا إنّ مثل هذه اللقاءات التقليدية مهم جدا لنبلغ المجتمع الدولي خططنا وأغراضنا والأعمال المنجزة.

وأبان الرئيس علييف إنّ جميع مدننا وقرانا ومناطقنا السكنية ارتبكت فيها من قبل الأرمن خلال فترة دامت 30 سنة من الاحتلال العسكري تعرضت أعمال التخريب والنهب والسلب والهدم وجعلت عاليها سافلها تماما وكان ذلك بجانب حالات تهجير الأرمن الى أراضي شوشا وزنكيلان وسائر المناطق وهذه غير قانونية نهائيا.

وأشار الرئيس الى أنّ أذربيجان ينفذ في الوقت الحاضر مشاريع بنية تحتية واسعة النطاق على حساب أموالها الشخصية وبدعم المنظمات الدولية الرائدة الأخرى.