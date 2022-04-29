الرئيس علييف: سلام طويل الأجل ومستدام سوف يخيم على القوقاز في حال توقيع اتفاقية سلام

باكو، 29 أبريل، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في المؤتمر الدولي في "التنمية والتعاون في جنوب القوقاز" المنعقد بجامعة ادا إنّني آمل في تفهم أرمينيا في نهاية المطاف بعد مضي هذه الفترة على حرب قراباغ الثانية مدى وجوب السلام وسلام طويل الأجل ومستدام يخيم على القوقاز في حال توقيع اتفاقية سلام وتطبيق المبادئ الخمسة المعلومة.

وابلغ رئيس الدولة أنّ الإرادة التي عرضها أذربيجان بكل وضوح وجلاء هي إعلان مساهمتنا في السلام بالقوقاز.

وأوضح الرئيس علييف أننا ننفذ أعمال البناء والإعمار والإصلاح في القوقاز ونعبئ مواردنا في سبيل تعزيز اقتصادنا لأن تخصيص الأموال الكافية يكون من غير الممكن في غياب كل هذه وفي الوقت ذاته نبلغ جدول أعمال السلام في القوقاز تبليغا.