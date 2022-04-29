رئيس أذربيجان: بتوقيع "إعلان شوشا" أعلنا للعالم أجمع أننا متحدون مع تركيا قولا وفعلا

باكو، 29 أبريل، (أذرتاج)

"إعلان شوشا" الذي وقعناه مع الرئيس رجب طيب أردوغان في يونيو العام الماضي هو مثال واضح على الأخوة والتعاون بيننا. لقد أضفنا الطابع الرسمي على تعاوننا بجميع الأشكال مع هذه الوثيقة.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في المؤتمر الدولي بعنوان "جنوب القوقاز: التنمية والتعاون" المنعقد اليوم بجامعة آدا.

وشدد رئيس الدولة على أن أذربيجان حليف لتركيا في جميع المجالات وبما في ذلك المجالات العسكرية والصناعات الدفاعية وقال: "بتوقيع "إعلان شوشا" أعلنا للعالم أجمع أننا متحدون مع تركيا قولا وفعلا".